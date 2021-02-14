شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسام داغر يكشف عن بداية مشواره الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان حسام داغر، إنه لم يدرس التمثيل في البداية، ولكنه درس الطب، ولذلك قام بالدراسة في مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال.

وتابع «داغر»، خلال حواره مع برنامج «حلو الكلام» على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه في عام 2009 قام بالسفر إلى أمريكا، وقام بدراسة التمثيل في جامعة جورج واشنطن، وبعد ذلك عمل على التدريب على التمثيل منذ 10 سنوات، وقام بتخريج عدد كبير جدًا من الممثلين الشباب.

ولفت إلى أنه قام بتجميع المناهج التي يقوم بتدريسها عن مهنة التمثيل في كتابه «ستوديو الممثل»، مضيفًا أن مواقع التواصل الاجتماعي جيدة للشخص الموهوب لكي يقوم بالتسويق لنفسه، ولكنها سيئة في أنها ساوت بين الجميع، لافتًا إلى أن الجمهور زكي ويستطيع أن يفرز الممثل الشاطر، والممثل الذي أشتهر لأهداف أخرى.