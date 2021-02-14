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وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة للطلاب من «الرابع الابتدائي» حتى «الثالث الإعدادي»

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى الطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، يمكنك الآن المذاكرة بشكل أمتع وأسهل للتحضير لامتحانات منتصف العام القادم من خلال الوصول لخطط الدروس ورؤية الصور ومشاهدة الفيديوهات وقراءة النصوص وغيرها من محتوى تفاعلي في مختلف المواد لتسهيل عملية المذاكرة».

وتابع الوزير: «اكتشف المحتوى التفاعلي من نهضة مصر على المكتبة الإلكترونية Study.ekb.eg من خلال موقع بنك المعرفة المصري https://study.ekb.eg».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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