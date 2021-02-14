شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة للطلاب من «الرابع الابتدائي» حتى «الثالث الإعدادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى الطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، يمكنك الآن المذاكرة بشكل أمتع وأسهل للتحضير لامتحانات منتصف العام القادم من خلال الوصول لخطط الدروس ورؤية الصور ومشاهدة الفيديوهات وقراءة النصوص وغيرها من محتوى تفاعلي في مختلف المواد لتسهيل عملية المذاكرة».

وتابع الوزير: «اكتشف المحتوى التفاعلي من نهضة مصر على المكتبة الإلكترونية Study.ekb.eg من خلال موقع بنك المعرفة المصري https://study.ekb.eg».