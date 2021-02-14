شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المستشفيات ما زالت مستمرة في إعطاء لقاح كورونا للفرق الطبية بالمحافظة، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة للفرق الطبية.

وأوضح تاوضروس أن الفرق الطبية بمديرية الصحة والتي سجلت علي موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوي الجمهورية، قد تم إعطاؤها اللقاح بالكامل وذلك بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.

وأشار إلى أن المستشفيات التي تقوم بإعطاء اللقاح هي مستشفي حميات قنا، ومستشفي صدر قنا، وحميات نجع حمادي ومستشفي قفط التعليمي.

استمرار منح لقاح كورونا للفرق الطبية بقنا

استمرار منح لقاح كورونا للفرق الطبية بقنا

استمرار منح لقاح كورونا للفرق الطبية بقنا