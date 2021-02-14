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نقل مقر سحب عينات تحليل «كورونا» للسائحين إلى مقر هيئة تنشيط السياحة بالغردقة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، مساء السبت، أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تقرر اختيار مقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، الكائنة في الممشى السياحي بمدينة الغردقة، ليكون مقرًا لسحب عينات تحليل «pcr» للكشف عن كورونا للمغادرين من السائخين

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تقريرا عن تكدس السائحين أمام أبواب المعمل المركزي للتحاليل والانتظار بالشارع لأكثر من ساعة، حتي يتم إجراءات سحب عينات التحاليل لهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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