شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» توضح حقيقة منع المرضى من دخول مستشفى رمد شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الغضب انتابت أهالي شبين الكوم، عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء وقوف عدد من المرضى أمام بوابة مستشفى الرمد بشبين الكوم، مطالبين بدخول عيادات الرمد الخارجية للكشف عليهم دون استجابة لهم، مؤكدين أن أمن المستشفى لا يقوم بالرد عليهم وقاموا بغلق البوابات ومنع دخولهم وأخبرهم البعض أن التذاكر انتهت.

من جانبه، نفى الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، صحة ذلك مؤكدا أنه تم التواصل مع مدير مستشفى الرمد، وأكد أن المواطنين يتجمهرون بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك للدخول للعيادات الخارجية بمجموعات صغيرة.

وأضاف جودة أنه قام بعمل زيارة مفاجئة إلى المستشفى للتأكد من الوضع الحالي ومتابعة سير العمل بالمستشفي ومتابعة ترددات اليوم.

وأفاد مدير المستشفى بأنه لا صحة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يتم دخول الحالات تباعا، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع وكيل الوزارة سير العمل حيث تم الكشف على 323 مترددا، وتم إجراء 12 عملية جراحية كبرى، والكشف في عياده الأسنان على 58 مريضا، بإجمالي مرضى 393 مريضا.