شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نوار: الإذاعة المصرية كان لها دور في تحرير الجزائر وتونس والمغرب واليمن وسوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن الاذاعة المصرية أنشئت عام 1934، وكان لها دور تثقيفي وتنويري حتى عام 1952، وبعدها أدرك القائمون على ثورة 23 يوليو دورها، وبدأوا التوسع في إنشاء الإذاعات الموجهة والشبكات الأخرى والإذاعات المحلية.

وأضاف نوار، في تصريحات لـ«المصري اليوم» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، أن الإذاعة المصرية كان لها دور كبير في تحرير شعوب مثل الجزائر وتونس والمغرب واليمن وسوريا، ثم ظهر دور الإذاعة في حرب 1973، ولا أحد يستطيع الاستغناء عن الإذاعة فهي لا تختفي.

وأشار إلى أن تطوير الإذاعة غير مكلف مقارنة بالتليفزيون، وكان للإذاعة دور كبير في جائحة «كورونا»، فهي ساهمت في إنقاذ الناس على مستوى العالم، لأنها تقدم المعلومة لحظة بلحظة.