شكرا لقرائتكم خبر عن طقس عيد الحب.. «الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستتعرض لمنخفض جوي قادم من جنوب أفريقيا مصاحب لتيار هواء نفاس قطبي يجلب كتلا هوائية تكون باردة على مستوى درجات الحرارة، من الثلاثاء حتى الخميس من هذا الأسبوع. موضحة أن الذروة ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 فبراير 2021، نافيةً ما تناقله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، أن تتعرض البلاد لعاصفة ثلجية.

وأوضحت «شاكر» في مداخلة هاتفية، السبت، عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، تتراوح ما بين 6 إلى 8 درجات بداية من أيام الثلاثاء والأربعاء، لتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 14 و15 درجة مئوية».

ووفقًا لما أوضحته «شاكر»، فإن الطقس سيكون باردًا في فترة النهار، وشديد البرودة ليلاً، مع سقوط أمطار مصاحبة للمنخفض الجوي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتابعت قائلة: «هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، ومناطق من الوجه البحري، ووارد أن تتغير هذه الأمور حتى يوم الثلاثاء المقبل، لأن الهيئة تحدث بياناتها أولًا بأول حتى يأخذ المسؤولون والمواطنون احتياطاتهم».

الطقس في عيد الحب

وحول أخبار الطقس في عيد الحب، أوضحت «شاكر»، أنّ الطقس، الأحد 14 فبراير 2021، والذى يوافق الاحتفال بعيد الحب العالمي، سيشهد حالة من الاستقرار، حيث ستكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية، إذ تسجّل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 21 درجة مئوية في الفالنتاين.

كما أوضحت أنّ الأجواء في عيد الحب، مناسبة ومهيئة للسفر، والخروج والاستمتاع في كل الأوقات وعلى جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

أخبار الطقس اليوم الأحد 14 فبراير 2021

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت درجات الحرارة المتوقعة، الأحد 14 فبراير، على محافظات ومدن مصر على النحو التالي:

القاهرة 21 11

الإسكندرية 20 12

وداي النطرون 21 10

طنطا 20 12

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 21 12

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 07

بورسعيد 21 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 23 10

العريش 23 11

رفح 20 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 22 16

طابا 20 11

كاترين 20 07

الطور 23 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 15

الفيوم 26 15

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 10

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

إدفو 29 13

أبوسمبل 26 14

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 29 17

أبورماد 30 18

حلايب 27 18