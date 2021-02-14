شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: أردوغان يسير على خطى السفاح سليم الأول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعزز النعرة القومية في الداخل التركي من خلال حلم الوطن الأزرق، والسيطرة على البحار الثلاثة في المنطقة.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الخريطة التي نشرها أردوغان عبر منصاته الإعلامية الرسمية تمثل طمأنة لإسرائيل، لأنها لم تشمل تل أبيب في الدول التي يزعم أردوغان السيطرة عليها بحلول 2050.

وأوضح أن أردوغان يسعى للسير على درب السفاح سليم الأول من خلال استخدام الدين والشعارات الدينية والجماعات المتطرفة في السيطرة على الدول.

ولفت إلى أن الجيش التركي متواجد في 10 دول بالمنطقة من خلال قوات عسكرية أو مرتزقة، موضحا أن البرلمان سيفضح خطط التمدد الاستعماري التركي أمام المجتمع الدولي.