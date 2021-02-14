شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الهاربون إلى تركيا هجاصون وخدوا الرحمة حصري ليهم رغم أنهم عالة على العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يقول: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني، فَإن ذَكرَني في نَفْسهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسي، وإنْ ذَكَرَني في ملإٍ، ذكَرتُهُ في ملإٍ خَيْرٍ منْهُمْ»، معقبًا: «القرار قرارك في تعاملك مع الله، لو منتظر ربنا يبقى غفور رحيم هيبقى غفور رحيم».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، السبت، لجمهوره: «اوعوا تنخدعوا في أصحاب الخطاب الديني اللي خلوا الدنيا سواد، ولا يرون أن رحمة الله قد تشمل أحدا من عباده، وبعضهم لا ينتظر العقوبة ولكنه ينتظر أن تشمل العقوبة الآخرين».

وتابع: «النصابين الهجاصين الخائنين لبلدهم ووطنهم ودينهم الهاربين إلى تركيا، ينظرون ويرون أن رحمة الله لا تشمل غير المسلمين»، معقبًا: «خدوا الرحمة حصري ليهم، رغم أنهم عايشين عالة على العالم، ويصنعون له جلابيبهم التي يرتدوها، والسيارة التي يقودونها، وهم متفرغون لدخول غير المسلمين لجهنم، وعند إصابتهم بمرض خطير يسافرون على طائرة خاصة للعلاج عند الكفار المشركين الذين لا يريد تخفيف عذاب جهنم عنهم يوم الدين».