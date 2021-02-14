شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مرسى مطروح»: تمهيد 32 كم طرق ترابية بعلم الروم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تمهيد 32 كم تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الإمام مالك، مرورا بعمارات الأرامل وحتى الكيلو 7، وجاري استكمال العمل بالشوارع الترابية.

وأشار جاب الله إلى أن أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف، بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق، وذلك تيسيرا على الأهالي في الشوارع والطرق الترابية.

وأكد رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان، والتي تدخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب .