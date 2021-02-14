شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لصرف الدفعة السادسة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة (رابط الاستعلام) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من المواطنين عبر الانترنت، عن موعد صرف الدفعة السادسة لمنحة الـ 500 جنيه من العمالة الغير منتظمة 2021، لكل المواطنين المستفيدين منها في مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية.

موعد صرف الدفعة السادسة لمنحة الـ 500 جنيه

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت، صرف الدفعة السادسة للمستحقين والمقدّرة بـ500 جنيه، الأحد 14 فبراير الجاري، كما أنه من المقرر صرفها على 5 أيام، ليستمر الصرف حتى الخميس 18 فبراير 2021، ليكون إجمالي ما حصل عليه المستحق، من مبالغ مالية في المرحلة الأولى والثانية على 6 دفعات، 3 آلاف جنيه.

خطوات الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة وصرف منحة الـ 500 جنيه

يمكن للمتقدمين، الاستعلام عن موعد استحقاقهم الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال 3 طرق.. وهم كالتالى:

1- التواصل مع وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمي.. اضغط هنــــــــــــــا

وقم باختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.

2- يمكنك الاستعلام عن صرف منحة 500 جنيه عبر الخط الساخن من خلال الرقم 142.

3- طريقة أخرى للاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، والذى يقوم المستقبل للاتصال، بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

4- ترسل وزارة الاتصالات، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الخاص بمستحقي الدفعة السادسة، لإخبار المستحق بالموعد الخاص به.

5- كما يستخدم المستحق كارت ATM، المسبوق الدفع الذي تسلمه عند صرف الدفعة الأولى من منحة الـ 500 جنيه.

يذكر أن صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، يتم تطبيقه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة المواطنين المتضرريين من الفئات التي تحتاج إلى الدعم، لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد اقتصاديًا.