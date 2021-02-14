شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الفيوم» تنعى طبيب الغلابة.. وزوجته: «حاسة إني في كابوس وعايزة حد يصحيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة أطباء الفيوم، الدكتور محمد رضوان، أخصائى جراحة التجميل بمستشفى الفيوم، الشهير بـ«طبيب الغلابة»، وشيع أهالى قرية الحامولى بمركز يوسف الصديق إلى مثواه الأخير.

وخيم الحزن على أهالي قرية الحامولي التابعة لمركز ومدينة يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، عقب سماعهم نبأ وفاة طبيب الغلابة الشاب المشهود له بحسن الخلق الدكتور محمد رضوان، أخصائي جراحة التجميل بمستشفى الفيوم العام.

فيما كتبت زوجة الدكتور محمد رضوان: «مع السلامة يا غالى، مع السلامة يا زوجى يا حبيبى يا حتة منى، كنت تمنى أكتب البوست دا لما تقوملى بالسلامة، لكن لا أنقول إلا ما يرضى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. حاسة إني في كابوس وعايزة حد يصحينى منه، عمرى ما قلبى وجعنى كده قبل كده، من وجع قلبى عليك حاسة روحي بتطلع كل ثانية».

وقال الدكتور محسن جمعة، أمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، إن الطبيبالراحل كان متزوجا حديثا وأثناء إجرائه عملية جراحية لمريض بعيادته الخاصة أصيب الطبيب بجلطة في القلب أدت إلى دخوله في غيبوبة، واضطر مساعده لاستكمال العملية الجراحية مكانه، وتم نقل الطبيب إلى مستشفى الفيوم العام وتم عمل الفحوصات اللازمة له بالمستشفى التي كشفت عن وجود شبه جلطة في القلب أدت إلى إصابته بغيبوبة ثم فاررق الحياة .

وأضاف أن قلوب الأطباء حزينة عليه لأنه كان على خلق عال وكان معطاءً وكان يقوم بإجراء العمليات الجراحية للفقراء وللمعدمين دون مقابل، سائلين الله أن يجازيه كل خير عن ما قام به خلال مدة حياته القصيرة .وعلى صعيدا أخر كان الطبيب الخلوق قد أصيب بفيروس كورونا في الموجة الأولى وتعافى منه تماما، حيث أن الأطباء معرضون للإصابة يوميا بهذه العدوى من الفيروس اللعين .

كان «رضوان» قد اشتهر بفعل الخير وإجراء الفحوصات الطبية على الغلابة وغير القادرين على نفقات العلاج مجانا، حيث كان يجرى العديد من عمليات التجميل من الحروق والحوادث للفقراء وغير القادرين دون أي مقابل، بالإضافة إلى أنه كان يجيب على جميع أسئلة المئات دون كلل أو ملل ويصف لهم الدواء الخاص بحالتهم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على مدار الساعة.