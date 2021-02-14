شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكلب يزين ليالى فبراير 2021.. "الشعرى" يشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ليالى شهر فبراير المتبقية وقت رائع لرؤية نجم الشعرى الذي يمكن رصده بسهولة بالعين المجردة فهو ألمع نجم فى قبة السماء، ومعظم الراصدين في النصف الشمالي للكرة الأرضية يشاهدون الشعرى بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل أو الجنوبي الغربي فجرا في ليالي الشتاء وحتى منتصف الربيع، على الرغم من لون الشعرى الأزرق الأبيض فهذا النجم يسمى نجم قوس قزح، لأنه غالبا ما يومض بعدة ألوان.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن سطوع نجم الشعرى وتغيرات لونه تدفع الناس في بعض الأحيان إلى الاعتقاد انهم يشاهدون جسم طائر مجهول الهوية، ببساطة هذه التغيرات اللونية تحدث عندما يعبر ضوء نجم ساطع مثل الشعرى من خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي للأرض ، وتؤثر الكثافة ودرجة حرارة هواء الأرض المتفاوتة على ضوء النجوم المرئي خاصة عندما يكون النجم منخفضا في السماء.

وتابع التقرير: هذا الامر يحدث مع النجوم أخرى أيضا، ولكنه أكثر وضوحا مع الشعرى لأنه نجم ساطع جدا، وكما يرصد من جميع أنحاء العالم، فان نجم الشعرى يشرق في منتصف المساء في ديسمبر وبحلول منتصف أبريل، فانه يغرب في الجنوب الغربي منتصف المساء.

ونجم الشعرى من السهل العثور عليه ولكن يمكن لأي شخص يعرف مجموعة نجوم الجبار أو الجوزاء (اورايون) أن يقوم ببساطة برسم خط من خلال حزام الجبار للعثور على نجم الشعرى، كما أن الشعرى معروف باسم "نجم الكلب"، لأنه هو النجم الرئيسي في مجموعة نجوم "كانيس ماجور"، أو الكلب الأكبر.

وخلال فصل الصيف سيكون نجم الشعرى وراء الشمس كما يشاهد من الأرض في نصف الكرة الشمالي وفي أواخر الصيف، يظهر في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس ( بالقرب من الشمس في سماء الارض).

إن اللمعان الظاهري لنجم الشعرى هو (- 1.44)، وهو بذلك- أكثر إشراقا - من أي نجم آخر، علما بان هناك النجوم أكثر سطوعا من الشعرى من حيث الطاقة الفعلية والضوء الناتج، لكنها أبعد، وبالتالي تظهر باهتة بالنسبة لنا، وعادة، الأجسام الوحيدة التي تتفوق على الشعرى في سماء الأرض هي الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وعطارد (وفي بعض الأحيان يفوق الشعرى لمعان عطارد أيضا). وبعدم اخذ الشمس بعين الاعتبار، فإن ثاني ألمع نجم في سماء الأرض بعد الشعرى - هو نجم سهيل.

ويبعد نجم الشعرى مسافة في 8.6 سنة ضوئية وهو بذلك واحد من أقرب النجوم لنا بعد الشمس، ويصنف الشعرى كنجم من نوع "A" وهذا يعني أنه أكثر سخونة من الشمس، ودرجة حرارة سطحه حوالي 9,667 درجة مئوية مقارنة بالشمس 5,505 درجة مئوية، وهو نجم تسلسل رئيسي، بمعنى أنه ينتج معظم طاقته بتحويل الهيدروجين إلى الهيليوم من خلال الاندماج النووي.