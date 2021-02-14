شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالجيزة: إزالة عقار فيصل مرهون بالبدء فى تحليل عينة الأعمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بمحافظة الجيزة لـ ”الخليج 365”، أن لجان المعاينة لم تصدر حتى الآن قرار بإزالة عقار فيصل المحترق، الواقع على الطريق الدائرى، ولم تبدى رأيها بشأن إزالة العقار.

وأضافت المصادر أن سبب تأخر قرار اللجنة هو عدم تمكنها من أخذ عينة من أعمدة العقار، نظرا لاستمرار تصاعد الأدخنة من عقار فيصل المحترق بالجيزة، لليوم 14، بعد أن اشتعل الحريق فى مخزن أحذية متواجد بالبدروم وامتدت النيران فى الطابق الأول والثاني بعد الأرضى.

وفى السياق نفسه، أزالت أجهزة محافظة الجيزة، حوائط عقار فيصل المحترق، بالطابق الأول وذلك لتأمين محيط العقار نظرا لتساقط أجزاء من الحوائط، لوجود تصدعات بها.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.

كانت النيابة الإدارية، أعلنت السبت الماضى، عدة قرارات فى القضية رقم 96 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائرى بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات في الحريق الذي نشب في العقار السكنى في منطقة فيصل بالقرب من الطريق الدائري المكون من 14 طابقا، وأنه مبني دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، ومن بين 108 شقة هي عدد الوحدات الموجودة بالعقار 15 شقة فقط يسكنها مواطنون، والباقي خالية.