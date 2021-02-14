شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإرهابيين بقوائم الإرهاب لـ6639 عنصرا.. ومصر تعممها دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قائمة الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وذلك بإضافة أسماء 34 عنصرا إخوانيا تم إدراجهم بتاريخ 8 فبراير على قائمة الإرهابيين، تمهيدا لتعميمها دوليا على الدول الأجنبية.

وبلغ عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابين من الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 8 فبراير 2021 ما يقرب من 6639 شخصا و8 كيانات على قوائم الإرهاب، بعد صدور 38 حكما ضدهم بالإدراج، وذلك بعد ثبوت تورطهم رسميا في الجرائم الإرهابية التى حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر المتطرفة بالأسلحة والذخيرة والمفرقعات لاستخدامها ضد افراد الشعب المصرى.

وتضمنت الأسماء الـ34 شخصا المدرجين مؤخرا بتاريخ 8 فبراير الجارى فى 3 قضايا، كل من عامر مسعد عبده عبد الحميد، وأحمد محمد عبده الردينى، ومحمد أحمد جبر خلف الله، وعلى عبدالرحمن محمود عبدالرحمن، وهانى السيد فيصل ياسين ناصر، وأحمد السيد فيصل ياسين ناصر، ومحمد أحمد عبدالله أحمد، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب المرسى، ومحمود أحمد عبدالله أحمد، وعبدالرحمن عطية هلال بيومى، وأحمد عطية هلال بيومى، والشحات عبدالمنعم فايز الحفناوى، ووسام محمد محمود عويضة وذلك على ذمة (القضية 456 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمنشورة بالجريدة الرسمة العدد 31 تابع "أ" بتاريخ 8 فبراير).

كما تضمنت الأسماء خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد السيد الشال، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن حسن على الخريبى، وأحمد محمود أحمد حسين دبور، ومحمد على أحمد أحمد العدوى، وأيمن محمد السيد فرج أبوالقمصان، ومحمود ممدوح وهبة عطية أبوزيد، وإسلام على المكاوى المكاوى على، وعبدالله محسن عبدالحميد العامرى، ومحمد محسن عبدالحميد العامرى، ومحمد محمد حافظ على شلهوب، ومعتز محمد عبدالنعيم إبراهيم سيد أحمد، ومحمد مصطفى محمد عرفات، وبلال محمد على على شتلة، وعبدالحميد مجدى عبدالحميد السيد العامرى، ورضا محمد محمد محمد إدريس وذلك بناء على قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين (المنشور في الجريدة الرسمية العدد (31) تابع (أ) بتاريخ 8 فبراير 2021).

بالإضافة إلى محمد جمال محمد عطية إسماعيل، ويحيى رضا يحيى مصطفى السحيمى، وعبدالرحمن رفعت جاد عسكر على ذمة القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا (المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (31) تابع (أ) بتاريخ 8 فبراير 2021).

وتضمنت القائمة المحدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.

وقامت الجهات المعنية في مصر بتعميم القوائم على الدول الأجنبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.