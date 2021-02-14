شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا تلغي حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد ثروت، سفير مصر لدى أيرلندا، إن الحكومة الأيرلندية ألغت مؤخراً حظر الطيران المفروض إلى مدينة شرم الشيخ، موضحاً أن هذه المسألة ظلت على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وتم تناولها على مختلف المستويات أثناء اللقاءات مع المسئولين الأيرلنديين سواء في وزارة الخارجية، أو وزارة النقل والطيران المدني، أو من خلال البرلمان الأيرلندي، إلى أن تكللت جهود السفارة بالنجاح.

وأشار ثروت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ عندما تتخذ الحكومة في دبلن قراراً بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن اعتزام شركة «ايركايرو» تنظيم رحلات تشارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ في المستقبل القريب، بالإضافة إلى خطة شركة «مصر للطيران» تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن من شأنهما تيسير اختيار السائح الأيرلندي للمقاصد السياحية في مصر.