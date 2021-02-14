شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة «النقد الدولي»: قطاع السياحة في مصر الخاسر الأكبر بسبب «كورونا» ويحتاج لإعادة تفكير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن ملامح عام 2021 تتحدد في ضوء 3 محددات، موضحة أن ما سيحدث بعد ذلك في عام 2021 سيعتمد على 3 أشياء: أولها السباق بين فيروس متحور وبين لقاحات متعددة.

وشددت جورجييفا، في لقاء عبر تطبيق «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، على أن المقلق خلال العام الجاري إبان الأزمة الراهنة عدم تكافؤ فرص التعافي واصفة إياها بالانحرافات الكبرى بين البلدان المختلفة.

وحول بواعث القلق التي يساورها، قالت: «بالفعل يساورنا قلق كبير لأن عدم المساواة داخل الدولة الواحدة أو فيما بين الدول من الممكن أن يكون الجرح الأعمق والأطول تأثيرا في هذه الأزمة، وما نراه هو أنه في هذا العام 2021 لن تتمكن 150 دولة من العودة إلى مستوياتها السابقة على تلك الأزمة، على الرغم من حقيقة تنامي الاقتصاد العالمي».

وواصلت: «ما نراه أيضًا هو أنه داخل الدول نفسها فالذين يعملون في الاقتصاد الرقمي وفي المهن الأقل حاجة للتواصل الشخصي ولديهم وظائف فهم يعيشون بشكل جيد وأعمالهم تسير بشكل جيد مقارنة بهؤلاء الذين يعملون في وظائف تعتمد على التواصل (الحقيقي وليس الرقمي)».

وشددت جورجييفا على أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى إعادة التفكير لأنه الخاسر الأكبر في ظل الجائحة، قائلة: «علينا أن نفكر في قطاع السياحة في مصر فقد خسر العاملون فيه وظائفهم ويعيشون بشكل سيء».

وذكرت أن الصندوق يحدث توقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي ومدى إمكانيه انتهاء الأزمة باستمرار، متوقعة أن يكون هناك بوادر خروج من الأزمة الصحية الوبائية العالمية بسبب ظهور اللقاحات.

وأضافت: «لدينا الآن لقاحات وندرك أننا على أعتاب الخروج من الأزمة الصحية لأننا رأينا دعمًا هائلًا من الحكومات ومن البنوك المركزية ساعد في وضع أرضية تحت الاقتصاد العالمي».

وأشارت مدير الصندوق إلى أن العالم يمر بأسوأ حاله ركود في وقت السلم منذ الكساد الكبير، كاشفة أنه بالرغم من ذلك فإن جهود الحكومات والبنوك المركزية لحماية الاقتصاديات والشعوب بالإضافة لظهور أمل اللقاحات قلل من عمق الكساد.