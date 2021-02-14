شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري هندسة القديم للمشاة بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء أعمال رفع كفاءة كوبري هندسة القديم للمشاة، وذلك لعمل الصيانة اللازمة وإحلال وتجديد لأرضية الكوبري، بالإضافة لإجراء أعمال الدهانات والتجميل لمدخل الكوبري من الجانبين.

وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بهدف تسهيل حركة المارة من المواطنين.

من جانبه، تابع العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أعمال الصيانة بكوبري الهندسة القديم، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من كباري المشاه، وتشمل الأعمال تقوية لأرضية الكوبري، وارتفاع جوانب السور الحديدي، واعمال الدهانات والتجميل.