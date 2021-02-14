شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بفريق أكسفورد: الحصول على اللقاح بجرعتين يوفر حماية بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وأحد اعضاء الفريق البحثي لإكسفورد لتطوير اللقاح، أن نتائج لقاحات إكسفورد ضد فيروس كورونا سيتم عرضها في 3 أشهر من الآن، والتأكد من الأمان من خلال تطعيم الجرعات للفاكسين للتأكد من أنها أكثر أمان على المواطنين.

وأضاف "سالمان"، خلال مداخلة عبر "زوم"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك أكثر من دراسة للتجارب على لقاح إكسفورد، مشيرًا إلى أن لقاح إكسفورد يعطي مناعة بـ76% بجرعة واحدة و90% بعض الحصول على جرعيتن، مؤكدًا أن المناعة تستمر لـ3 أشهر، وتقلل من فرص انتقال العدوى لـ70% من المواطنين.

وأشار إلى أن لقاح كورونا يوفر حماية للمخالطين ويكسر سلسلة انتشار المرض بين المواطنين، مؤكدًا أن الاعداد في انخفاض مستمر بفرص كبيرة في الأماكن التي بها لقاحات وارتفاع درجات الحرارة، بسبب تاثر الجسم بأرتفاع درجات الحرارة والأماكن المغلفة.