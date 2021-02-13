شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تعلن موقفها من «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة جو بايدن ترى ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن قضية «سد النهضة».

وأوضح وربيرج، خلال حديثه ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس أزمة «سد النهضة» وتتشاور مع الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لفهم أبعاد المفاوضات لتحديد الدور الذي من الممكن أن تلعبه مستقبلًا.

وتابع: «يبقى على الدول الثلاث أن يحلوا أمورهم بأنفسهم وأمريكا يمكنها أن تتدخل بالمساعدات التقنية»، لافتًا إلى أن إدارة جو بايدن تدرس كل ما تم التوصل إليه من خلال إدارة دونالد ترامب بشأن قضية «سد النهضة».