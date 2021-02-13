شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: «محدش يبوس في الوباء.. مفيش رجالة بتبوس بعض غير في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الإعلامي عمرو أديب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»، مضيفًا: «الموضوع لم ينته، وكمامة واحدة وغسل الأيدي باستمرار ومنع البوس يكفي للوقاية من كورونا، مفيش رجالة بتبوس بعض غير في مصر، ولا حتى المتجوزين يبوسوا بعض، محدش يبوس في الوباء».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم السبت، أن الأمر لم ينته ونحن ما زلنا في معركة اللقاح، وحاكم أي دولة يعاني ليوفر لأهالي بلده اللقاح السليم الكافي الذي يكفي جميع المواطنين ويكون مأمونا.

وتابع: «هناك شح ومشكلة في توفير اللقاحات، والله حبا مصر بنعمة أن اللقاح ليس فيه مشكلة، والمواطنون لا يهتمون به نهائيًا»، معقبًا: «على قلبنا مراوح في موضوع اللقاح لكوننا لم نرى المقابر الجماعية والمستشفيات التي تلقي الناس بالخارج، ولم نرى أسوأ ما في جائحة كورونا، رغم أن بره بيناموا أمام المراكز الطبية للحصول على اللقاح».