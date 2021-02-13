شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر» يضبط سلع غذائية غير صالحة للاستخدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بمدينة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، حملة مكبرة لضبط الأسواق وتمكنت من ضبط 9 آلاف عبوة زبادي وعصائر منتهية الصلاحية، بحملة مساء السبت بأحد المخازن قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

تمكنت الحملة من ضبط المسؤول عن المخزن والتحفظ على جميع المضبوطات غير الصالحة للاستعمال الآدمى.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض النيابة للتحقيق في الواقعة.