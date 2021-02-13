شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بنقل سيدة مسنة إلى مستشفى الصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء السبت، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل سيدة مسنة بدون مأوى تفترش الشارع في مدخل قلوصنا بمركز سمالوط، إلى مستشفى الصحة النفسية، لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية.

جاء ذلك، بعد أن تم رصد الحالة عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لسيدة مسنة تفترش الشارع وبلا مأوي، وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، بالتنسيق مع دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بفحص الحالة لتقديم كافة أوجه الرعاية لها، وتبين أن السيدة المسنة تعانى من اضطرابات نفسية، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الصحة النفسية عقب إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلقى العلاج وتوفير العناية الطبية اللازمة.

سيدة مسنة

وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.