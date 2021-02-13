شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يستعرض جهود الحكومة لحل مشكلة الإسكان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، اجتماعًا بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافى السكرتير العام، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، وإسلام طه، معاون المحافظ لشئون التسويق والاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء الوزرات، ورؤساء ومديري المرافق الخدمية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد خالد حمدي السواحلي، الذي استشهد أمس، خلال أدائه الواجب الوطني، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

واستعرض محافظ كفر الشيخ الجهود التي بذلتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل مشكلة الإسكان التي دامت نحو 17 عامًا، وأوضح المحافظ على الخريطة مواقع التجمعات السكنية الثلاثة على مساحة 296 فدان،بإجمالي نحو 24 ألف وحدة سكنية «اجتماعي، متوسط، استثماري»، وخاصة الإسكان الاجتماعي للحاجزين منذ 2004.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الخريطة التي تم نشرها توضح التجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ، ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهًا الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، وستقام خلال عام بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف، تم الانتهاء من أخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري بـ 3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدان بجوار ميدان الملك عبدالله، وتضم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية ب 211 عمارة، بهم 432 مصعد، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق يضم 16 محل، وحضانة،ومسجدين، ومخبزين ووحدة صحية، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية إسكان متوسط ب 33 وحدة سكنية، وتضم 66 مصعد بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد،ووحدة صحية،وسوق يضم 8 محال.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أما المنطقة الثالثة على مساحة 108 فدان غرب مدينة كفر الشيخ «جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تضم 10474 وحدة سكنية إسكان اجتماعي ب 109 عمارة،تضم 218 مصعد، بكل عمارة مصعدين،وتضم مسجدين،ووحدة صحية،وسوقين بهما 16 محل،وملعبين،وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عامًا.

كما أكد اللواء جمال نور الدين، أنه جاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي«محور صبري القاضي»، امتدادًا لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبوعمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي، ومحاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع