شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يكشف كواليس إعلان قرار استئناف الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، تم اتخاذه خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا، وبعد الاستماع للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لتقييم الوضع الوبائي على الأرض.

وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، مساء السبت: «كانت المؤشرات إيجابية، حيث إنه في ضوء تناقص الأعداد الخاصة بالإصابات وثبات الوضع الوبائي إن لم يكن قد تحسن وهذا اتضح في تراجع الإقبال على المستشفيات الخاصة بالعزل».

وأضاف: «بالإضافة لذلك لوحظ أنه أثناء انتظام العملية الدراسية في الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات، أن أعداد الإصابات في صفوف الطلاب كانت منخفضة، حيث يكاد لايذكر إذا تحدثنا عن 25 مليون طالب، لكن المفاجأة والمفارقة أنه مع تعطيل عقد الامتحانات لوحظ ارتفاع في أعداد الإصابات بين صفوف الطلاب في فترة الإجازة، نظرًا لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، صحيح مش بيروحوا المدارس، لكن في المقابل راحوا أماكن أخرى تزداد فيها فرص الإصابة، سواء طلبة جامعات أو مدارس».