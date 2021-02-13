شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف السياحة من «5» دول أوروبية وآسيوية إلى البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تفاصيل جدول التشغيل لمواعيد رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولى، اليوم، أن المطار سيستقبل 14 رحلة سياحية دولية وداخلية.

وأوضحت مصادر بالمطار أنه يستعد لاستقبال 5 رحلات قادمة من التشيك، و4 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، و4 رحلات داخلية قادمة من القاهرة.

وكشف سيد الجابرى، مدير عام إحدى المجموعات السياحية الكبرى بالغردقة، عن استئناف الحركة السياحية والطيران القادمة من جمهورية كازاخستان إلى المدينة، منتصف مارس المقبل، بمعدل 38 رحلة جوية سياحية شهريًّا، مباشرة وغير مباشرة، تنقل نحو 5 آلاف سائح لقضاء إجازاتهم بالغردقة.

فى سياق متصل، أكد عدد من مسؤولى الفنادق والقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، أن مبادرة «شتى فى مصر» التى دشّنتها وزارتا السياحة والآثار، والطيران المدنى، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية فى 15 يناير الماضى، لم تحقق النتائج المرجوة، من رفع الإشغالات الفندقية خلال إجازة نصف العام الدراسى، رغم التخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلى.

وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالمحافظة، إن غالبية النزلاء بفنادق الغردقة وسفاجا والقصير يأتون من الصعيد والقاهرة ومحافظات الوجه البحرى بالسيارات الخاصة بهم أو رحلات الأتوبيس، سواء كان الحجز من خلال الفنادق أو من خلال شركات السياحة، التى تنظم رحلات السياحة الداخلية، ولا تتعامل مع شركات الطيران، إذ لم تتعد حجوزات رحلات الطيران المئات.

وأضاف أن 34 فندقًا من بين نحو 100 فندق شاركت فى المبادرة بالغردقة، وقدمت هذه الفنادق تخفيضات على الأسعار بنسبة 50%، كما لم تحقق المبادرة أى انتعاش فى فنادق مرسى علم، حيث تراوحت الإشغالات من 10 إلى 15%، غالبيتها من الأجانب، حيث وصل عدد الفنادق المفتوحة لاستقبال الزوار فى المدينة 10 من إجمالى 72 فندقًا.

وأوضح ماجد القاضى، خبير سياحى، أن المبادرة لم تجد إقبالًا من جانب شركات السياحة لانخفاض هامش الربح، كما أن نسب الإشغال الفندقى تراوحت من 20 إلى 25% من نسبة الإشغالات المسموح بها بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.