شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة حول مد إجازة نصف العام بالمدارس.. وموعد امتحانات الترم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماعها مساء السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي.

مواعيد مد إجازة نصف العام بالمدارس والعودة للدراسة

وكانت الحكومة قد قررت، مد اجازة نصف السنة بالمدارس والجامعات، لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

7 معلومات هامة حول موعد مصير امتحانات الترم الأول للمدارس بعد مد إجازة نصف العام:

وتكشف «المصرى اليوم»، بعض المعلومات الهامة التي تخص، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد قرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا مساء السبت، حول مد إجازة منتصف العام أسبوعًا جديدًا، والتى ستنتهى يوم السبت 27 من شهر فبراير الجاري.. وهى كالتالى:

1- موعد أول امتحان سيكون في 28 فبراير من الشهر الجارى.

2- سيتم الانتهاء من جداول الامتحانات في كل مديرية تعليمية وإعلانها خلال هذا الأسبوع.

3- امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية ستكون ورقية داخل اللجان وليست إلكترونية.

4- الاستثناء الوحيد، أن يتم امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت.

5- جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، سيتم إعلانها من جانب وزارة التربية والتعليم وليس المديريات التعليمية.

6- لن يتم استثناء أي صف دراسي من الامتحانات، سوى من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي.

7- أغلب المديريات التعليمية ستكون امتحاناتها على فترتين، صباحية ومسائية، لاختصار أيام الامتحانات.

متحدث الحكومة: السيسى صاحب فكرة مد الدراسة.. ولا توجد نية لإلغاء الدراسة:

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاحب فكرة منح الطلاب إجازة ومنحهم فرصة للمذاكرة هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار سعد، إلى أن إلغاء العام الدراسي غير مطروح بالأساس، كما أن جعل الأبحاث آلية لتقييم الطلاب، فإنها وسيلة مستبعدة تمامًا. موضحًا أن وزير التعليم سيعلن غدًا الأحد، عن إلغائها.

وتابع، أنه تم دراسة الأمر من كل الجوانب وتم دراسة سلبيات الوضع القائم في عدم ذهاب الطلاب للمدارس، مؤكدًا على أنه تم مناقشة تفاصيل خاصة بالوجبة المدرسية، لافتا إلى وجود خطة لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد استئناف الدراسة.

واختتم حديثه، أنه لم يكن هناك اعتراض على استئناف الدراسة، حيث تم دراسة الموضوع من جميع أبعاده مع لجنة مكافحة فيروس كوفيد-19.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت أنه سيتم، غدًا، الأحد، الموافق 14 فبراير، بث مباشر للمؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الساعة الخامسة عصرًا، لإعلان كل تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021.