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المدن الجامعية بجامعة أسوان: تحديد موعد جديد لاستقبال الطلاب

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة أسوان، عن تأجيل فتح المدن الجامعية أمام الطلاب بعد قرار مد الإجازة لمدة أسبوع.

وقالت الإدارة إنه سوف يتم تحديد موعد آخر لفتح المدن الجامعية وسيعلن عنها في وقت لاحق.

كانت إدارة المدن الجامعية قد أعلنت عن بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارا من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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