شكرا لقرائتكم خبر عن المدن الجامعية بجامعة أسوان: تحديد موعد جديد لاستقبال الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة أسوان، عن تأجيل فتح المدن الجامعية أمام الطلاب بعد قرار مد الإجازة لمدة أسبوع.

وقالت الإدارة إنه سوف يتم تحديد موعد آخر لفتح المدن الجامعية وسيعلن عنها في وقت لاحق.

كانت إدارة المدن الجامعية قد أعلنت عن بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارا من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.