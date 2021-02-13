شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لتغير محل الإقامة في البطاقة الشخصية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون الأحوال الشخصية 6 خطوات لتغير محل الإقامة، في بطاقة الرقم القومي، في السجلات المدنية، وتواصل المصري اليوم، تقديم خدمة للقراءها، وتقدم الخطوات والأوراق المطلوبة لتغير محل الاقامة.

خطوات تغير محل الإقامة في البطاقة الشخصية.

- شراء استمارة الرقم القومي.

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل.

- يشترط أن يكون العقار الذي سيتم الترخيص عليه العقد، مُوثق من المحكمة، أو موثق في مكاتب الشهر العقارى، اذا كان العقد إجار، يجب حضور المؤجِّر للتصديق على صحة العقد.

- اذا كان المتقدم من الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإقامة دائمة، وأن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه ثابتًا في بطاقته الشخصية أو العائلية.

- تقديم إيصال كهرباء أو فاتورة تليفون أو مياه أو إيصال الغاز حديث.

- أما بالنسبة للزوجة فتغير على محل إقامة زوجها، فيُكتفى فقط بصورة بطاقة الزوج.