شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر إلى 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها مساء اليوم، السبت، برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تقرر الآتي:

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يستأنف الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم السبت الموافق ٢٧ من فبراير ٢٠٢١م بنظام التعليم الهجين الذي اعتمد منذ بدء العام الدراسي الجاري.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه تقرر استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التي ستعلنها كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما تقرر إجراء الامتحانات بالكليات وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن مجلس الجامعة سوف يناقش البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.