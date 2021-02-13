شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 17 حالة من مستشفى عزل العديسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، خروج ١٧ حالة جديدة من مصابى كورونا، بعد تعافيهم وسلبية نتائج التحاليل والإشعات التي تمت لهم، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي، ليرتفع عدد المتعافين إلى ١٨٠ شخصًا.

وناشد الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفى العديسات للعزل، المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالى في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة يقي من الإصابة بالعدوى بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى عدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات طوال اليوم.