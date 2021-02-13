وفد من طلائع «عجمي الإسكندرية» يزور «المجوهرات الملكية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من طلائع فرع الجمى التابع لمديرية الشباب والرياضة فى الإسكندرية، متحف المجوهرات الملكية اليوم السبت.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، أن زيارة متحف المجوهرات الملكية يأتي فى اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بمعرفة المعالم السياحية والتعرف على معالم الإسكندرية الأثرية والتاريخية.

وأشارت الى أن وفد الطلائع تابع لفرع شباب العجمي، ضمن خطة النشاط العام للفرع (طلائع)، بعدد مستفيدين ٢٥ طليع وطليعة.

يشار الى أن متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود مصري واجنبية يوميا للتعرف على المعالم التاريخية والأثرية لمصر والاطلاع على مقتنيات الأسرة العلوية المالكة.

وجرت الزيارة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من طلائع "عجمى الاسكندرية" يزور "المجوهرات الملكية" (صور)