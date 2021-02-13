شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء فتحى عبد الله بطل معركة رأس العش 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل مساء اليوم اللواء متقاعد فتحى عبد الله، بطل معركة رأس العش التاريخية، والتي قام بها الجيش المصرى أعقاب نكسة يونيو 1967، والتى تعد أحد أبرز المعارك التاريخية في فترة مابين 1967 و 1973، وقام بها أبطال الصاعقة المصرية.

وشغل اللواء الراحل فتحى عبد الله، منصب قائد سرية الصاعقة التي قامت بمعركة رأس العش في 30 يونيو 1967، وهى المعركة التي نجحت فيه قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصرى في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.