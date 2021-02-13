شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: ملتزمون بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وغدا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

وأعلن الأزهر الشريف التزامه الكامل بجميع قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث سيتم إعلان ضوابط الامتحانات واستئناف الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة غدا الأحد.