شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يقرر مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

جاء ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع.