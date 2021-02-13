شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: سلوكيات الطلاب فى إجازة نصف العام سبب زيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الوبائى فى مصر بالنسبة لإصابات فيروس كورونا، كان مشجعا ودافعا لإصدار قرار استكمال الدراسة وإجراء الامتحانات وفق ضوابط محددة، سيعلنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، غدا الأحد.

أضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يذاع عبر قناة النهار، مع الإعلامى محمد الباز، أن سلوكيات الطلاب فى إجازة نصف العام الدراسى، سبب فى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مبينا بقوله: "لم تحدث زيادة فى الإصابات بين الطلاب وقت ذهابهم إلى المدارس، ولكن بسبب سلوكيات الطلاب وذهابهم لأماكن مزدحمة فى إجازة نصف العام حدثت الزيادة الطفيفة التى نسجلها حاليا".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات التى سيتم الإعلان عنها غدا بشأن الامتحانات، ستكون مريحة للأسر المصرية وتحقق لهم ما يريدون فى الحفاظ على أبنائهم، متابعا: "التقطيع فى العام الدراسى مضر بالعملية التعليمية، والتعليم عن بعد ليس الأساس فى العملية التعليمية أيضا.. ولو توافرت فى دولة الظروف والاشتراطات لإجراء عملية تعليمية منضبطة، لن يكون عن طريق التعليم عن بعد".

وأردف متحدث الحكومة، قائلا: "الدافع لمد الإجازة لمدة أسبوع، حتى يكون هناك مساحة للناس تلتقط أنفاسها، وأيضا للطلاب الذين لم يستعدوا للامتحانات، والطلاب الذين كان لديهم أمل فى أن الامتحانات لن تعقد".