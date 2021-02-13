شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نتلقى من 5 لـ8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال النصف الثانى من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك آلية منضبطة لكيفية إجراء الامتحانات والتى تحافظ على الطلاب من فيروس كورونا، وهناك آلية استكمال الفصل الدراسى، وغدا سيتم عقد مؤتمر صحفى لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لإعلان عن الامتحانات وعودة الدراسة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن سبب مد أسبوع إجازة أخرى لتهيئة الأسر على عودة الطلاب إلى المدارس، لافتا إلى أن هناك إجراءات احترازية ستطبق فى المدارس، وسيكون وضع الطلاب فى العام الدراسى أفضل بكثير.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العام الماضى ضاع منهم 7 أسابيع، والتعليم المتقطع يضر فى العملية التعليمية، مضيفا أنه لا قدر الله لو الأعداد زادت مرة أخرى سيتم اتخاذ قرار فى وقتها، وهناك انخفاض على الجهاز الطبى وسبة الاشغال وصلت 30%، وانخفاض في العناية المركزة وصلت نسبة الإشغال 40%، ونقص الأكسجين تم توفير مليون لتر.

وأوضح سعد، أنه سيتم وصول من 5 إلى 8 ملايين لقاح سيتم من التحالف الدولى للقاحات خلال الربع الأول من 2021، بالإضافة إلى أن الدولة متعاقدة على 40 مليون جرعة تكفى 20 مليون مواطن، وسيتم تفعيل موقع اللقاحات قريبا.