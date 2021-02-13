شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مجلس الوزراء: فترة الأجازات شهدت زيادة فى إصابات كورونا بين الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزيرة الصحة شرحت أهم التطورات بشأن الوضع الوبائى وأكدت أن الفترة الماضية شهدت زيادة في إصابات الطلاب بكورونا خلال الإجازة ولم تحدد نسبة الإصابات أو أعداد الطلاب المصابين بكورونا خلال الإجازة .

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى والذى يقدمه احمد موسى ان كل جامعة سيكون لها طريقة في اجراء الامتحانات ووزير التربية والتعليم والتعليم العالم سيعلنان غدا الية اجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول والهدف من مد الاجازة أسبوع هو منح فرصة لطلاب لمراجعة المنهج الدراسى.

وواصل سعد قائلا: وزير التربية والتعليم سيعلن غدا أن 28 فبرايرسيكون أول أيام الامتحانات مشيرا إلى أن التعليم عن بعد هو وسيلة مساعدة وليست أساسية في التعليم.

وسيحدد الدكتور طارق شوقى الأيام التي يذهب فيها الطلاب إلى المدارس وستكون قليلة وسيقدم غدا طمأنة لطلاب المدارس بشأن عودة المدارس وسيعلن كذالك طريقة إجراء الامتحانات مضيفا أن امتحانات "الأون لاين" واردة في بعض سنوات الدراسة.

وتابع: "سيعلن وزير التعليم غدا إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب ولاخوف من استكمال العام الدراسى وإجراء الامتحانات".

وأضاف سعد: "لو حدث أى زيادة في اعداد المصابين سيكون لدينا خطة للمواجهة" مضيفا:"القرارات داخل مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة الازمات".