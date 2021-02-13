شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تطوير القاهرة التاريخية: الانتهاء من مشروع مجرى العيون خلال عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد الخطيب، استشارى مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، سينتهى خلال عام ونصف، متابعا: "بنشتغل فى 60 عمارة سكنية، وقيمة سور مجرى العين كان مهدر لفترة طويلة".

أضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن سور مجرى العيون سيشهد مجموعة من الأنشطة مثل "مسرح مفتوح ومجموعة مطاعم وسينمات ومناطق للحرف اليدوية"، لتصبح منطقة مفعمة بالحياة وتحمل الطابع المعمارى للقاهرة التاريخية، مردفا: "تم اقتراح نقل منطقة المدابغ منذ عام 1983 من منطقة مجرى العيون، من خلال الفرنسيين ولكن لم يكن هناك إرادة سياسية لتنفيذ هذا الأمر، وهذا الأمر لم يتم إلا فى 2017 و2018".

وتابع: "المكان حاليا تم إخلاءه بالكامل منذ 6 أشهر، بعدما كان مهددا لحياة الناس بسبب التلوث به، ويتبقى موقعين أثريين مثل البيت الطولونى وحمام فاطمى، وتم توظفهم بالموقع لتكون التنمية مبنية على المرجعية التاريخية، وأى أثر بالمنطقة لابد من الاستفادة منه".