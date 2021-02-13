شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مشروع تطوير القاهرة الإسلامية: كثير من الأماكن التاريخية تحولت لخرابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الخطيب استشارى مشروع تطوير القاهرة الإسلامية، إن القاهرة بدأت تتحلل والكثير من الأماكن التاريخية أصبحت تتحول إلى أماكن خربة، وأن مشروع تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية هو آمر مهم للغاية ويستهدف عدة محاور هي الحفاظ على الأماكن الآثرية التاريخية والحفاظ على الحرف، وستكون المنطقة متناغمة بشكل كبير ويعود هذا الامر بالنفع على المواطن، وكذلك سيساعد على تشجيع السياحة، مؤكدا على أن نسيج القاهرة التاريخية يتحلل .

وتابع الخطيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن هناك العديد من المخالفات تم بناؤها داخل منظقة القاهرة التاريخية أدت الى تشوية المنظر العام لتلك المنطقة الاثرية العظيمة وسيكون المنظر بعد التطوير يعيد للقاهرة الآثرية رونقها الأساسى، مضيفا أن المرحلة الأولى من التطوير قد تستمر عامان ونصف، وأن مساحة القاهرة التاريخية حوالى 32 كيلو متر مربع وبها حجم كبير من المباني الآثرية والتاريخية.