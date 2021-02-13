شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشربينى: لقاح أسترازينيكا يصلح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة بجامعة بونتجهام، إن لقاح أسترازينيكا ضد كورونا، يصلح للكبير والصغير، ويمنح مناعة أفضل من أنواع أخرى من اللقاحات، كما يصلح للأشخاص لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وأضاف الشربينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن بريطانيا تقوم بتطعيم كبار السن بلقاح أسترازينيكا، متابعا: "كنت سعيدا لما سمعت أن لقاح أسترازينيكا سيصل مصر، لأن الجرعة الأولى من هذا اللقاح تمنح 65% من الأجسام المضادة أو المناعة".

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة بونتجهام، أنه حتى الآن، لم ينصح بتلقى الحوامل أو الأشخاص أقل 18 عاما لقاح كورونا، مضيفا: "يمكن أن تتلقى الأم اللقاح بعد وضع مولودها".

ونصح الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة بجامعة بونتجهام، بعدم الإفراط فى تناول الأدوية الخاصة بالمناعة، لغير المصابين بأى أمراض، حتى لا تحدث مشكلات أخرى فى الجسم، متابعا بقوله: "فى بريطانيا لا يتم إعطاء أدوية للمناعة أو زيادة المناعة لغير المرضى نهائيا".