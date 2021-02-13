شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: "أسترازينيكا" سيكون اللقاح الأكثر ضمن جرعة الاتحاد الدولى للقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة الصحة أعلنت في اجتماع اليوم استكمال تطعيم الفرق الطبية خلال الأسبوع القادم، مضيفا: سوف نستكمل تطعيم الفرق الطبية بدانا بمستشفيات العزل والحميات ونستكمل بقية صفوف الأطقم الطبية في بقية المستشفيات كون المستشفيات العادية قد تستقبل مرضى مصابين بالفيروس دون أن يعملوا ذلك لكن بدأنا بمستشفيات العزل كونهم خطوط الدفاع الأولى.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلاً:" البدء في تطعيم أصحاب الامراض المزمنة مرهون بتوريد الحصة الأكبر من الللقاحات وهي الجرعة الأكبر في حجمها التي ستصل للبلاد، ونتوقع وصولها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، حيث ستبلغ الحصة من 5-8 مليون جرعة في إطار حصة مصر المتعاقد عليها عبر التحالف الدولي للقاحات وهي جزء من حصة بالغة 40 مليون جرعة تكفي لنحو 20 مليون مواطن، وهو ماسيمكننا من التوسع في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ".

كاشفاً أن نوعية اللقاحات التي يقوم الاتحاد الدولي بتوريدها تعتمد على مدى حصولها على موافقة الاستخدام الطارئ، قائلا: "نتوقع أن تكون الحصة الاكبر من جرعة اللقاحات التي ستصل من الاتحاد الدولي للقاحات ستكون من لقاح استرزينيكا.

وأكد أن مايشاع حول فعالية لقاح "استرازينيكا" لكبار السن فوق 65 سنة في بعض الدراسات الخارجية يخضع لتقييم الفرق العلمية في مصر، حيث أن هناك دراسات أخرى ترى أنه فعال، قائلاً: " الكفاءات العلمية في مصر عبر لجانها ستخضع اللقاح للدراسات وترتأي الانسب وفقاً للفئات المرضية والسنية وربما يخصص أسترازينيكا إلى الاقل من 65 سنة .