شكرا لقرائتكم خبر عن «فالنتاين كورونا» بأسواق الإسكندرية.. ركود تام وارتفاع في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محال بيع الهدايا والإكسسوارت في منطقة المنشية بالإسكندرية، إقبالا ضعيفا، اليوم السبت، قبل ساعات من الاحتفال بعيد الحب أو الـ«valentine» العالمي 2021، والذى يوافق يوم 14 فبراير الجاري، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها المواطنين تزامناً مع وباء كورونا، ما أصاب الأسواق بحالة ركود نتيجة عزوف الزبائن عن الشراء.

وعلى الرغم من تزيين محال بيع الهدايا والإكسسوارت بالورود الحمراء ومجسمات القلوب وبوكسات الزهور وعبوات العطور، احتفالا بعيد الحب، إلا أن عزوف المواطنين عن الشراء كان السمة الملاحظة، خاصة مع الارتفاع في الأسعار عن الأعوام الماضية.

ووصل سعر الدبدوب إلى 350 جنيها الحجم الأكبر، فيما بدأت أسعار الدباديب من 30 جنيه والقلوب الحمراء من 30 جنيها إلى 65 جنيها، والتحف والأبجورات والمخدات تتراوح من 25 وحتى 110 جنيها، وبدأ سعر العروسة من 90 جنيه إلى 155 و170 جنيها بحسب الحجم والامكانيات.

وقال على مجدى، صاحب محل بيع هدايا واكسسوات عيد الحب في المنشية، إن «الأسعار هذا العام 2021 مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية لكن بمعدلات بسيطة، لكن المشكلة في عزوف المواطنين عن الشراء على الاطلاق»، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الهدايا والإكسسوارات ناتج عن ارتفاع الخامات المستخدمة في التصنيع.

وقالت ريم محمد سعدالله، إن العام الحالى والظروف الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا، ساهمت بشكل كبير في عزوف الزبائن عن الشراء، وليس مثل الأعوام السابقة نظرا للحالة المعيشية والمزاج العام للمواطنين بسبب الفيروس.

ولفتت إلى أنها حرصت على شراء هدايا بسيطة في عيد الحب هذا العام «على استحياء» نظرا لعادة كل عام، لكن ليست بالشكل المتعارف عليه في الأعياد السابقة، مشيرة إلى أن عيد الحب هو مناسبة لإظهار مشاعر الحب للآخرين، ونافذة أمل للجميع لنفض همومهم وآلامهم، ولذلك ينبغى أن يتم استبدال هدايا عيد الحب بوردة حمراء بدلاً من استنزاف ميزانيات الأسر المصرية في شراء أشياء غير مجدية ولا يتم الاستفادة منها.

وقال صابر صالح، مواطن، إن عيد الحب هذا العام بلا طعم ولا لون ولا رائحة لدرجة ان السواد الاعظم من المواطنين لم يخطر ببالهم موعد عيد الحب أو الفلنتاين من الأساس بسبب الظروف المعيشية الحالية، واستطرد: «هنأكل عيالنا ولا هنشترى دباديب؟».

وأضاف أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار هدايا عيد الحب، أثر بشكل كبير على الشراء، نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين واتجاههم لشراء السلع الضرورية اللازمة للمعيشة.