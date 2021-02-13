شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تكشف طريقة تقوية الجهاز المناعي لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تقليل الشهية لدى الأم المرضعة لا بد أن يصحبه مكملات غذائية مع تناول ألياف الأناسليوم، لتوفير ما تحتاجه الأم من فيتامينات أثناء فترة الرضاعة، خاصة أن الأم في هذه المرحلة تعاني من بعض المشاكل مثل سقوط الشعر.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع برنامج «ست الستات» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن البعض لا يتناول الماء بصورة كافية، ولكن ألياف الأناسيليوم تزيد من الشعور بالعطش، وبذلك يقوم مريض السمنة بتناول الماء بكثرة، مما يزيد من معدل الحرق، وبعد خفض الوزن يكون مريض السمنة اكتسب عادة شرب المياه.

وأضافت أن هناك ضرورة للامتناع عن تناول الطعام ليلاً خاصة بعد الساعة الثامنة، مشددة على ضرورة تقوية الجهاز المناعي من خلال تناول عصير البرتقال الفريص والبنجر، في ظل أزمة كورونا.