شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يوضح رأيه في «المهرجانات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفنان محمد ثروت، أن الجمهور يدافع دائما عن الفن الحقيقى، وأنه يفعل ما عليه ويقدم الفن الراقى، والجمهور هو من يقيم.

وأوضح ثروت، خلال مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن نسب المشاهدات الكبيرة التي حققها كليب «يا مستعجل فراقي» الجمهور هو من حققها، وفيما يتعلق بأغانى المهرجانات: «لا يمكننى أن أحجر على أحد وأقول له غنى أو متغنيش، كل واحد طالما له جمهور من حقه يقول».