شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تنفي وجود مخالفات في جراج بالطالبية يهدد حياة السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت محافظة الجيزة، ما أثير بأحدى المواقع الإلكترونية الإخبارية، بشأن وجود مخالفات بجراج عقار في حي الطالبية، والذي قد تتسبب في انهيار العقار، وعلي الفور، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الطالبية بإجراء معاينة على الطبيعة، للعقار محل الشكوى، والعقارات المحيطة به، للوقوف على مدي صحة الشكوي حفاظا على سلامة المواطنين.

وتنوه المحافظة، أنه بالمعاينة تبين أن العقارات المشار اليها مخالفة، وقد تم بناءها بدون ترخيص في الفترة من 2011 إلى 2014، كما تبين وجود رطوبة في أرضية البدروم، وجزء من حوائط العقار الأول، محل الشكوى، ولم يتبين وجود أي شروخ بالعقار، ولا يمثل خطورة في وضعه الحالي على السلامة العامة.

وبالمعاينة للعقار المجاور، والذي يقع بالعنوان 55 أبراج عمار الطالبية، تبين وجود أثار للمياه في البدروم الجزئي المتواجد أسفل الأسانسير، وجزء من الدور الأرضي، وذلك بسبب وجود سدد بغرفة التفتيش المدفونة أسفل رخام المدخل، مما أدى لتراكم المياه بالبدروم الجزئي لهذا العقار، وتم حل مشكلة الصرف الصحي بالعقارات المشار إليها، ولم يتلاحظ حتى الآن وجود أي شروخ أو ما يمثل خطورة على المواطنين بوضعه الحالي.