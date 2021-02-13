شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مركز طب الأسرة بالعزيزية، التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، يرافقه مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط، والرعاية الأساسية، والإدارة الهندسية، والتفتيش المالى والإداري بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومدير المستشفي.

تفقد وكيل الوزارة، سير العمل بالمركز، والخدمات الطبية الأولية المقدمة للمواطنين، ووحدة الكلى. ووجه وكيل الوزارة، بعمل دراسة لنقل مرضي الكلي الكائنين بالقرب من قرية العزيزية، من قسم الكلي بمستشفي منيا القمح إلى وحدة الكلى بالعزيزية، مع زيادة عدد الساعات بالوحدة، كما تفقد شبكة الغازات، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وجه وكيل الوزارة، بتفعيل العيادات الخارجية، وخدمة الأخصائي بالمركز، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد، وأعمال التطوير التي تمت بالمركز، والتي بلغت تكلفتها 12 مليون جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين من أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.