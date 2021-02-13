شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بحملة ليلية مكبرة، تم خلالها التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع، ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
كما تم تحرير عدد 15 محضر عدم ارتداء كمامة. وطلب المواطنين التصالح الفورى، ودفع قيمة الغرامة، و2 محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، ومحضر لمنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم غلقها، وضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين، كما تك مصادرة الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المقهى.
وطالب رئيس مدينة البياضية، المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الااحترازية، والنظافة العامة، حرصا على سلامتهم في ظل هذه الظروف، كما أكد على المحال التجارية، بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.
وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة نظافة، شملت جميع الطرق بالمدينة، حيث تم رفع المخلفات بشارعي الذهبى، ومصطفى كامل.
كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار، والمخلفات من على جانبى الطريق. كما تم تقليم الأشجار في طريق امتداد شارع التليفزيون، والمنطقة حول المسجد العتيق، على طول الطريق، ورفع ناتج التقليم.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
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