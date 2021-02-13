شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بحملة ليلية مكبرة، تم خلالها التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع، ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم تحرير عدد 15 محضر عدم ارتداء كمامة. وطلب المواطنين التصالح الفورى، ودفع قيمة الغرامة، و2 محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، ومحضر لمنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم غلقها، وضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين، كما تك مصادرة الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المقهى.

وطالب رئيس مدينة البياضية، المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الااحترازية، والنظافة العامة، حرصا على سلامتهم في ظل هذه الظروف، كما أكد على المحال التجارية، بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة نظافة، شملت جميع الطرق بالمدينة، حيث تم رفع المخلفات بشارعي الذهبى، ومصطفى كامل.

كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار، والمخلفات من على جانبى الطريق. كما تم تقليم الأشجار في طريق امتداد شارع التليفزيون، والمنطقة حول المسجد العتيق، على طول الطريق، ورفع ناتج التقليم.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.