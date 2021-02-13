شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: أجرينا 2677 عملية بتكلفة 45 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في بيان لها اليوم السبت، عدد العمليات الجراحية التي نفذتها المستشفي الجامعي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، والذى بلغ 2677 عملية جراحية دقيقة، بتكلفة إجمالية ٤٥ مليون جنيه تقريبا.

ونشر المركز الإعلامي للجامعة- في بيانه- عدد العمليات، وتكلفتها في كل تخصص على حدة، إضافة إلى التكلفة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ تلك المبادرة، وجاءت كالتالى:

أولا: المرحلة الأولي، والتى بدأت في الأول من أغسطس 2018، وحتي 31 ديسمبر من نفس العام، فقد تم إجراء 403 عملية تدخل جراحي دقيق بتكلفة 11 مليون و400 ألف جنيه، موزعة كالآتي: 344 عملية قسطرة قلب بتكلفة 5 مليون جنيه، و43 عملية زراعة قوقعة بتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه، و16 عملية قلب مفتوح بتكلفة 800 ألف جنيه.

ثانيا: المرحلة الثانية، والتى بدأت في الأول من يناير 2019، وحتي 31 يناير 2021، فقد تم إجراء 2274 عملية جراحية بتكلفة 33 مليون و550 ألف جنيه، موزعة كالآتي: 986 عملية جراحة عيون بتكلفة 4 مليون جنيه، و924 قسطرة قلب بتكلفة 10 مليون جنيه، و133 عملية جراحة مخ وأعصاب بتكلفة حوالي مليون و300 ألف جنيه، و99 عملية زراعة قوقعة بتكلفة ١٣ مليون جنيه، و66 عملية قلب مفتوح، بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه، و48 عملية عظام باجمالي تكلفة مليون و700 ألف جنيه، و16 عملية جراحة أورام بإجمالى بتكلفة 150 ألف جنيه، و2 عملية زراعة كلى، بتكلفة 100 ألف جنيه.