شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: ملتزمون بقررات الحكومة بشأن مد الإجازة في الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن جميع كليات الجامعة ملتزمة بكل القرارات الوزارية، المنظمة للامتحانات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في نهاية الأسبوع، سيقدم تصورا كاملا للمرحلة المقبلة.

فيما علق أولياء الأمور والطلاب على قرار الحكومة بمد الإجازة أسبوع إضافى، وتأجيل الامتحانات، حيث قالت شيماء رجب موظفة، إن التاجيل أسبوع للامتحانات قرار صائب، خاصة أن الطلاب كانوا بعيدين عن المدرسة والجامعة، ونحن كاولياء أمور سعداء بهذا المد، ولكن في النهاية نريد الامتحانات حتى ندخل إلى الفصل الدراسى الثاني.

وقالت هبة خلف، ربة منزل إنه كان من الأولى الإسراع في إجراء الامتحانات، والانتهاء منها للاستعداد للفصل الدراسي الثاني، حتى لا يتم الضغط على الطلاب، مؤكدة أنه كان يجب إجراء الامتحانات، ومد المسافة البينية، بين أيام الامتحانات، وكذلك تقليل عدد الطلاب باللجان، واتباع كافة الإجراءات الوقائية.

وقال يوسف عمر طالب بكلية طب بنى سويف إن التاجيل في مصلحتنا، نتيجة لما نحن نعيش فيه بسبب فيروس كورونا، لكن نريد في النهاية الامتحان الانتقال للفصل الدراسى الثاني.